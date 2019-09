Breda wil meer ligplaatsen voor bootjes rond de stad: 'De wachtlijst is nu enorm'

Tientallen miljoenen zijn er gemoeid met de plannen van de gemeente Breda om de waterrecreatie in en rond de binnenstad verder uit te breiden. Zo moet de rivier de Nieuwe Mark vanuit de haven worden doorgetrokken naar de Seeligkazerne, om daar weer aan te sluiten op de Singel. Wegen moeten worden opgebroken, nieuwe bruggen gebouwd en een nieuw park aangelegd. Dit moet de stad nog aantrekkelijke maken voor toerisme, wat weer nieuwe kansen biedt voor - onder andere - de horeca in de stad.

Wachtlijst dichtgezet

Al jaren bestaat er een wachtlijst voor een eigen ligplaats voor een bootje bij de binnenstad. Het aantal wachtenden is inmiddels gegroeid naar zo'n 400, dus meer dan het aantal van 350 al bezette plaatsen. Wethouder Greetje Bos heeft deze week de wachtlijst op slot gezet: "Ik wil een realistische boodschap uitstralen naar de inwoners. Het heeft voor nu geen zin om je aan te melden. Dus daarom zetten we voor dit moment de wachtlijst dicht."

De wethouder wil met het Waterschap Brabantse Delta gaan praten over uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de stad. "Er is plek zat, maar het is aan het Waterschap om te bepalen of het ook echt kan. Of het niet ten nadele komt van de waterkwaliteit", aldus Bos. De wethouder pint zich nog niet vast op het aantal nieuwe ligplaatsen dat ze erbij wil hebben: "Alles wat ik er meer bij kan krijgen, daar ga ik voor."

Rondvaarten in Breda zijn populair. (foto: Raoul Cartens)

Een woordvoerder van het Waterschap Brabantse Delta laat desgevraagd weten dat de gemeente altijd welkom is voor een gesprek. Over de voorwaarden voor extra ligplaatsen in Breda kan hij geen mededelingen doen.