Militairen schieten te hulp als auto's in sloot belanden op A50, een van de slachtoffers aangehouden

Twee auto's kwamen in het water terecht. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision)

EINDHOVEN -

Twee auto's zijn vrijdagmiddag in het water terechtgekomen langs de A50 bij Eindhoven. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de gewonden is opgepakt. Er wordt onderzocht of deze persoon heeft gereden onder invloed. Militairen van de Koninklijke Landmacht, die toevallig langs het ongeluk reden, schoten te hulp.