De geallieerden merken dat de Duitsers zich ingraven en terugvechten

De dagen na ‘Dolle Dinsdag’ gaan zowel de geallieerden als de Duitsers zich hergroeperen. Veldmaarschalk Wilhelm Keitel is het hoofd van het opperbevel van de Wehrmacht in Berlijn en hij geeft de order om het terugtrekken te staken en zich te richten op verdedigen tegen de geallieerden. Deze reorganisatie krijgt codewoord Herbststurm: herfststorm. Dit speelt op weg naar de bevrijding van Brabant. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

Ver weg van Keitel in Berlijn, moeten Duitse officieren vaak improviseren. De Duitse generaal Kurt Chill leidt zijn troepen in Brabant en België. Hij blijkt al langer bezig met die verdedigingsopbouw, op eigen initiatief. Hij besluit terugtrekkende Duitse soldaten op te vangen, stelt ze onder zijn bevel en laat ze een grote verdedigingslijn aan te leggen langs de Belgische kanalen, waaronder het Albertkanaal. Gebieden rond Luik, Hasselt, Geel, Antwerpen worden versterkt. Niet alleen Duitse soldaten trekken hierheen, ook Nederlandse Landstorm-troepen sluiten zich aan bij de nieuwe linies.

Ondertussen zitten duizenden Duitse militairen van het 15e leger nog altijd vast in (Zeeuws)Vlaanderen. Poolse en Canadese eenheden achtervolgen ze. De Duitsers slagen er in vanuit Breskens en Terneuzen de Westerschelde over te varen naar Walcheren. Probleemloos trekken ze van daaruit Brabant binnen, voor hun nieuwe taak: de vijandelijke opmars vertragen.

Comet 'on hold'

Door het slechte weer ziet het geallieerde opperbevel af van operatie Comet, een snelle doorstoot naar Duitsland. Intussen merkt het geallieerde opperbevel ook dat het Duitse verzet toeneemt. Daarom zijn er grote twijfels bij de legerleiders of een doorstoot met één luchtlandingsdivisie kan worden uitgevoerd. Het plan wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Een paar dagen later wordt de operatie uitgebreid en omgedoopt tot Market Garden.

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelde ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.