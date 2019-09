Gestopte Trappers-aanvoerder Ivy van den Heuvel heeft door nieuw werk het ijshockey nog niet gemist

TILBURG -

IJshockeyer Ivy van den Heuvel besloot afgelopen zomer dat het mooi was geweest en stopte met ijshockeyen. De in Den Bosch geboren Van den Heuvel was aanvoerder van Tilburg Trappers, maar is nu een andere uitdaging aangegaan. "Ik ben de laatste tijd zo druk geweest, dat ik de Trappers nog niet echt heb gemist."