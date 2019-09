Doorrijder na ongeluk bij McDonald’s in Helmond, fietser (15) zwaargewond

Rond vijf voor halfnegen ging het mis op de parallelweg van de Deurneseweg, de Deltaweg. De auto die hem aanreed ging er na de aanrijding vandoor zonder hulp te verlenen.

Met spoed naar ziekenhuis

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen. Een traumahelikopter landde op een voetbalveldje in de buurt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hij heeft ernstig hoofdletsel opgelopen. De trauma-arts is meegegaan met de ambulance.

Het slachtoffer is zwaargewond. (Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision)

De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Agenten zijn op zoek naar eventuele getuigen.

Klein model auto

De auto van de bestuurder was een klein model (vermoedelijk) Citroën of Peugeot. De kleur was waarschijnlijk blauw. Er is ook een Burgernetmelding verspreid met een beschrijving van de auto die aan de voorzijde beschadigd is.

De politie is ook op zoek naar een automobilist die direct na de aanrijding is gestopt om te helpen. Hij vertrok toen hulpverleners ter plaatse waren, zonder dat agenten zijn gegevens hadden genoteerd. De politie vermoedt dat hij de aanrijding heeft gezien en ze zouden alsnog graag met hem in contact komen.