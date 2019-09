Bredanaar (34) mishandelt ex en vlucht voor politie

OOSTERHOUT -

Na een korte achtervolging door de politie is vrijdagnacht een 34-jarige Bredanaar aangehouden nadat hij zijn ex had mishandeld in Oosterhout. Rond één uur zouden de twee ruzie hebben gekregen in de wijk Dommelbergen. De vrouw raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.