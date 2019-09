Biggetje met navelstreng er nog aan gedumpt bij dierenparkje in Rosmalen: 'Walgelijk!'

Rond elf uur trof Jan de jongens en het biggetje aan. "Eerst dacht ik nog dat het beestje bij het dierenpark hoorde. Maar toch besloot ik het biggetje van de jongens over te nemen."

De Wit ging rondbellen maar het bleek moeilijk om het dier ergens onder te brengen zo laat op de avond. "Dat is omdat het om een landbouwdier gaat dat niet is geregistreerd. Na een hoop gebel, veel voicemails zo laat op de avond, kon ik uiteindelijk bij een dierenarts terecht."

'Nog geen week oud'

Een dierenarts van dierenkliniek Hoogveld in Hintham, die bereid was kosteloos mee te werken, constateerde dat het biggetje pas kortgeleden was geboren. "De navelstreng zat er nog aan. Het beestje was nog geen week oud."

Het biggetje was er slecht aan toe. (Foto: Jan de Wit)

Uiteindelijk werd besloten om het biggetje in te laten slapen. "Dat om verder dierenleed te voorkomen. Er zat helaas niets anders op"

Hoe dan?

Het is nog altijd onduidelijk hoe een pasgeboren biggetje in de wijk Overlaat in Rosmalen terecht kon komen. "Er zijn ook geen varkensbedrijven in de buurt. Waar komt het beestje dan in vredesnaam vandaan? Dit is gewoon walgelijk."

Zaterdag heeft De Wit aangifte gedaan van dierenmishandeling. "Dat zal denk ik niet veel opleveren maar wie weet. Hopelijk leidt het ergens toe."