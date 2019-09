Geen kroeg tijdens de kermis? Dan maken we toch een pub-up

Café Klein Antwerpen sloot eind vorig jaar haar deuren. Na vele jaren werken vonden de eigenaren het mooi geweest. Helaas was er geen opvolger en dus sloot de laatste kroeg in Knegsel haar deuren. Een groot gemis, zeker tijdens evenementen.

In plaats van bij de pakken neer te zitten, bedacht een aantal dorpsgenoten er zelf iets op. Zelf een café beginnen was geen optie, maar zo af en toe biertjes tappen moet lukken. Dus werd de pub-up gebouwd. Een oude kermiswagen werd omgetoverd tot het mobiele café. Als eerbetoon heet het K.A. (Klein Antwerpen) On Route.

'Trots'

“We zijn in april begonnen”, vertelt een van de bouwers, Marti Wijnands. “De wagen had veel roest. En als ik dan zie wat we er nu gemaakt van hebben, dan geeft me dat een voldaan gevoel. Trots.” De wagen kregen de vrijwilligers cadeau van een kermisexploitant die al jaren in het dorp staat en een kermis zonder café ook niet zag zitten.

“De een kon lassen, een ander timmeren en weer een ander wist wel wat van elektriciteit. Zo zijn we met z’n allen tot dit eindresultaat gekomen”, zegt Hans Willems. “We hebben zeker ook wel tegenslag gehad. Dan was er weer een hydraulische cilinder kapot, dan lekte er weer water of kwamen we rotte kabels tegen. Maar uiteindelijk zijn we met vele handen toch tot dit resultaat gekomen.”

De mobiele bar opent zaterdagavond, maar het Brabants Buske nam overdag alvast een kijkje. De opening wordt gedaan door de voormalige uitbaters van Klein Antwerpen, Geert en Annie Kolsters. De kermis duurt tot en met dinsdag.