Ondanks negatief imago willen steeds meer jongeren werken in de varkenssector

De varkensindustrie zit al jaren in de hoek waar de klappen vallen. Ze kampen met een slechte reputatie en hebben het financieel vaak moeilijk. Toch zijn er steeds meer jongeren die interesse hebben om te gaan werken in de varkenssector. Dat zegt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), een collectief van varkenshouders.

Jan Vogels van de POV zegt dat er steeds meer jongeren kiezen voor een baan in de varkenshouderij. “Scholen en bedrijfsleven zijn beter gaan samenwerken. Er wordt nu beter gecommuniceerd wat voedselproductie inhoudt. En jongeren zijn tegenwoordig geïnteresseerd in voedsel. Daar komt bij dat de sector zeer innovatief is. Daar wil de jeugd wel bij horen.”

Onbekend maakt onbemind

Toch denkt niet iedereen die met dieren wil werken meteen aan varkens. “Onbekend maakt onbemind”, stelt Vogels. “Maar als ze dan een keer meelopen zijn ze meteen enthousiast. Ik heb op mijn boerderij twee meisjes werken die iets met dieren wilde doen. De een deed iets met zwerfhonden en daar was weinig werk in te vinden. Toen ze eenmaal bij ons op het kraamhok hadden gekeken waren ze meteen om. Van het verzorgen van de biggen werden ze dolenthousiast.”

Rens en Guus Leeyen gaan het varkensbedrijf van hun vader overnemen. "Het is gewoon een gewoon een mooi vak", vertelt Guus. Rens: Ik heb een passie voor de dieren. De verzorging er van vind ik gewoon heel leuk. En er zit heel veel uitdaging in op dit moment om zo goed mogelijk de dieren te verzorgen met de wet- en regelgeving die er op dit moment is. Maar dat is niet erg. We pakken de uitdaging met beide handen aan!"