Bloemencorso-koorts loopt hoog op in Valkenswaard

Het bloemencorso in Valkenswaard in 2018. (Foto: Karin Kamp)

VALKENSWAARD -

Het Bloemencorso in Valkenswaard is bijna zo ver en daarom wordt er zaterdagavond nog tot in de late uurtjes met man en macht bloemen geprikt. Honderdduizenden dahlia's zorgen zondag weer voor een prachtige bloemenzee in het centrum van Valkenswaard.