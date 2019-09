Vrijwilligers halen spullen uit Haarendael na grote brand, ‘Aangeslagen, maar niet verslagen'

De vele vrijwilligers lopen het pand in en uit en zetten de overgebleven spullen bij elkaar. “Het is een triest verhaal”, zegt Jan Pommer, voorzitter van de Gedenkplaats Haaren. “Niet alleen voor de inwoners van Haaren, maar voor iedereen die Haarendael een warm hart toedraagt.” De oproep om mee te helpen vond gehoor. “Wij zijn blij met alle vrijwilligers die de spullen mee naar buiten dragen. Daardoor hebben veel kunnen redden. We zijn aangeslagen, maar niet verslagen”, vindt de strijdbare Pommer.

De pijn over de verloren gegane expositie Englandspiel is nog voelbaar. Met deze expositie over de Duitsers die dankzij gestolen codes valse informatie naar de geallieerden konden sturen, zou een bijdrage leveren aan het vieren en herdenken van 75 jaar bevrijding.

Vrijwilligers steken een handje toe bij het leeghalen van Haarendael

Pommer: “We hebben één geluk. Het grote archief was toevallig bij een van de vrijwilligers om te digitaliseren. Veel informatie is op computers opgeslagen en kunnen we nog terugvinden. Maar er zijn ook bepaalde zaken verloren gegaan en dat kunnen we nu in beeld gaan brengen.”