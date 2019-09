Auto crasht tegen Bastion Hotel in Tilburg: 'De neus van de auto stond voor een deel binnen'

De vrouw stak rond halfdrie met haar auto op hoge snelheid de kruising van de Ringbaan Zuid met het Leijpark over, raakte twee verkeerslichten en belandde via de bosjes met haar auto tegen de glazen gevel van het hotel.

Alles onder het glas en puin

"De neus van de auto stond voor een deel binnen", vertelt een ooggetuige. In een deel van het restaurant en de kamer waar een pooltafel staat, lag alles onder het glas en puin.

De automobiliste is naar een ziekenhuis gebracht. Wat ze mankeert, is niet bekendgemaakt. Iemand die bij haar in de auto zat, had lichte verwondingen en is daaraan behandeld.

Erg geschrokken

Niemand van de hotelgasten en het personeel raakte gewond. Wel was iedereen erg geschrokken.