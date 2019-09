Jongeren mishandelen man die hen aanspreekt omdat ze mensen vreselijke ziektes toewensen

OSS -

Een man is zaterdagavond mishandeld door een groepje jongeren in Oss. Hij liep rond kwart over negen met zijn 13-jarige zoon en een vriend van hem over de Amsteleindstraat, toen hij hoorde dat drie jongens en een meisje achter restaurant Montimar voorbijgangers vreselijke ziektes toewensten. Hij sprak hen daarop aan.