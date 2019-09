'Dit kwam als geroepen', Henk van Straten trots op schrijven Brabants Boek Present

Als een soort rockster is Eindhovenaar Henk van Straten sinds zaterdag op tournee. Een week lang ontmoet hij zijn lezers in Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Roosendaal. Van Straten schreef dit jaar het Brabants Boek Present. Zeg maar een provinciaal equivalent van het Boekenweekgeschenk. Dat werd zaterdag gepresenteerd. Je krijgt dat deze week gratis in Brabantse boekhandels als je voor 12,50 euro aan boeken koopt. Het Brabants Boek Present heeft de titel 'Van Gogh sneed hier nooit een oor af' gekregen.

Het Brabants Boek Present dat Van Straten schreef, is een thriller over een welgesteld, gepensioneerd echtpaar dat in een Nuenense villa wordt gegijzeld. Het lijkt de dader echter niet om geld te gaan. "Het gaat om het verschil tussen boze mensen, de verongelijkten, de gele hesjes enerzijds en de linkse babyboomers, de liberalen anderzijds."

Er vloeit veel bloed in het boek. "Ik wilde dit extreme geweld erin hebben, want dit impliceert de intense woede tegen de liberale en cultureel vrije maatschappij. Het echtpaar begrijpt niet waarom de dader die zo haat. Dat moet je als lezer ook gaan voelen", legt de Eindhovense schrijver uit. "Omdat het in onze maatschappij soms ook niet begrepen wordt. De linkse babyboomgeneratie kan zich niet kan voorstellen dat iemand hen iets kwalijk neemt." Hij zag in een verhaal over een gijzelnemer en gegijzelden een 'mooie symboliek'. "Je merkt een zekere walging bij de gijzelnemer."

Overwogen te stoppen

Van Straten noemt het schrijven van het Brabants Boek Present een hele eer. "Het toeval wilde dat ik al rondliep met een idee voor een dun boekje. Dit verzoek kwam dus als geroepen. Ik had kort de tijd om het te schrijven, drie maanden. Maar een boek onder druk schijven gaat mij altijd wel goed af. Ik dacht meteen: dit ga ik doen."

Een paar jaar geleden overwoog Van Straten nog te stoppen als schrijver. "Die emotie voel ik wel vaker. Dan denk je: waarvoor doe ik het? Dat heeft ermee te maken dat de literatuur terrein verliest. Kijk, 99 van de honderd romans die verschijnen, verkopen geen eerste druk uit. Dat betekent dat die niet meer dan duizend boeken verkopen. Als je dan heel veel werk erin steekt, spoken die gedachten weleens door je hoofd. Maar dat stadium ben ik inmiddels gepasseerd. De bekendheid neemt toe, dat is heel fijn."

Bundeling columns

Naast het Brabants Boek Present heeft Van Straten nog een ander boek uitgebracht. Een bundeling columns die hij eerder op social media schreef. Verhalen over kleine gebeurtenissen waar groot drama achter schuilgaat. "Ik zoek het wezenlijke in het triviale", legt de schrijver uit. "Zowel in mijn eigen leven als in observaties om me heen."

Inmiddels heeft de Eindhovenaar alweer een idee voor een nieuw boek. Dat moet over een jaar of twee verschijnen. "Een moeilijk, zwaar en donker boek."

'Heel eigen gezicht'

De organisatie van het Brabants Boek Present is in zijn nopjes met Van Straten als eerste schrijver van dit geschenk. "We willen de Brabantse literatuur en Brabantse schrijvers onder de aandacht brengen", vertelde Fran van den Bogaert eerder deze week. "We hebben bij Brabantse boekwinkels gevraagd wie ze interessant vinden. Daarna kwam er een jury en daar is Henk van Straten uit naar voren gekomen omdat hij een heel eigen gezicht heeft. Een eigen geluid. Hij draagt het Brabantse heel goed uit.”