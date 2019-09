Fietsster (78) uit Erp overleden na aanrijding in Veghel

Bij een ongeluk op de Eerdsebaan in Veghel is zondagmiddag een 78-jarige fietsster uit Erp om het leven komen. Ze werd geraakt door een auto. Het slachtoffer werd ter plaatse vergeefs gereanimeerd.

Rond kwart over twee ging het mis, al is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Vermoedelijk stak de oudere vrouw de weg over en werd ze vervolgens door de auto geraakt.

Traumahelikopter ter plaatse

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plekke. Ook de brandweer werd ingeschakeld. Het slachtoffer is nog met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten.

De weg was tijdelijk afgesloten. In eerste instantie hebben omstanders bijgesprongen met het regelen van het verkeer. Toen de politie ter plekke was, namen agenten dit over.