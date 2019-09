Dragqueens stelen show bij bloemencorso Valkenswaard: 'Kermis met een zachte G(ay)' [FOTO'S]

Drukte in een bovenzaaltje van theater de Hofnar in Valkenswaard, zondagmorgen. Tien mannen zijn uren bezig met de transformatie van man naar vrouw. Mascara, oogschaduw, jurken en pruiken veranderen de mannen onherkenbaar. Buurtschap Wilhelmina wil met dragqueens op de wagen taboes bespreekbaar maken.

Vrolijke mallemolen, Kermis met een Zachte Gay

Onze fotografe was ook bij de 66e editie van het het Bloemencorso in Valkenswaard en legde de bontgekleurde bloemenstoet vast op de gevoelige plaat. De fotoserie is hier te bekijken.

Twee uur

Luuk uit Son, die als artiestennaam Emily Salvia heeft, ziet het als een kunstvorm. Ruim twee uur is hij bezig van Luuk te veranderen in Emily. Hij vindt het wel spannend om in Valkenswaard op te treden: "Normaal sta je in een stad, die mensen zien het wel vaker. Maar in een dorp is het toch wat meer taboe en het is heel tof om dat hier te mogen doorbreken."

Bart, die als Selina Sugar op de wagen staat, is het daar mee eens: "Het thema is roze maandag, daar wordt de acceptatie zeker al vergroot en dat willen we lekker doortrekken naar dit mooie corso." Bart loopt niet dagelijks in jurken rond: "Af en toe in het weekend gaan we soms op hakken en hebben we er helemaal zin in."

Grenzen opzoeken

Een andere dragqueen die even moeite heeft om de ritssluiting van haar jurk dicht te krijgen ziet het als een kunstvorm waarbij je grenzen opzoekt en een extra stap zet: "Het is heel erg leuk om mensen kennis te laten maken met deze kunstvorm." Onder een stralend zonnetje is dat op een drukbezocht bloemencorso zeker gelukt.

Imponerende praalwagen Klokkenspel

In totaal deden er dertien praalwagens mee met het Bloemencorso. De thema's waren zeer gevarieerd. Van een ode aan Vader Abraham tot het imponerende Klokkenspel, gebaseerd op de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten. De makers van de wagen Klokkenspel, buurtschap de Stadse Bergen, werd tot winnaar van het bloemencorso uitgeroepen.

Klokkenspel (foto: Karin Kamp)

Op de wagen van bouwgroep Leenderweg, die helemaal draaide om Schrobbelèr, het beroemde drankje uit Tilburg, was zelfs een complete bar gebouwd waarbij al zingend werd geproost. Alle wagens waren bedekt met duizenden dahlia's. Het publiek genoot van het bloemrijke schouwspel.

In 2001 reden er ook dragqueens mee in het bloemencorso van Valkenswaard. Op de wagen van het buurtschap Oud Dommelen (Chez Robert) stonden twee dragqueens uit Amsterdam.