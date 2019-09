Vanuit een botsauto toekijken bij de doop van kermisbaby in Roosendaal

Baby Hannes ligt, voordat de doop begint, nog rustig in de armen van zijn moeder Eveline. Niet wetende dat hij even later het middelpunt van de zondagsmis is op de kermis in Roosendaal. Een speciale plek voor ouders Mathieu en Eveline Martens. "Mijn man is geboren in Roosendaal en wij staan al jaren op de kermis als exploitant. Heel bijzonder." De eerste twee kinderen van het stel zijn gedoopt in een kapelletje. "Het maakt het extra uniek dat er vandaag ook een hoop vreemden bij de doop van Hannes aanwezig zullen zijn."

Het is een drukte van belang. Zo zit Wim in de achterste rij in de pop-upkerk. De beste plek volgens Wim, want: 'zo kan hij de dienst volgen vanuit een botsauto'. Wim woont al ruim dertig jaar in Roosendaal en gaat elke zondag naar de kerk. "Leuk hoor een mis op de kermis, dat is een keer wat anders."

Wim geniet extra van de bijzondere mis omdat hij in de botsauto mag zónder te betalen.

Speciaal voor de doop van Hannes kwamen er een hoop familie, vrienden en kennissen naar de mis. "Wij hebben het als heel mooi ervaren en we hopen dat anderen er ook van genoten hebben", zegt moeder Eveline.



Kermisvrienden

Joke en Henk van Dijck uit Zevenbergen kunnen dat in ieder geval bevestigen. Ze kennen de ouders van Hannes via de kermis en waren erg blij met de uitnodiging. "Het was heel mooi. Ik word altijd emotioneel bij dit soort gelegenheden", zegt Joke. En inderdaad, ook dit keer moest ze een traantje wegpinken.

Dit is 'm dan: baby Hannes die vandaag gedoopt wordt

'Iets voor later'

Dat er veel mensen speciaal voor de doop van hun jongste telg aanwezig zijn doet vader Mathieu goed. Moeder Eveline vult aan: "Daar moeten we wel even van genieten." En natuurlijk hebben ze ook een prachtig verhaal voor later. "Dit kan ik 'm later vertellen als hij groot is en alles laten zien."