500 biggen om het leven gekomen bij stalbrand Asten

Na ruim een uur was de brand onder controle. (Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision)

Bij een stalbrand aan de Pijlstaartweg in Asten zijn zondagmiddag zo'n vijfhonderd biggen om het leven gekomen. De stal kan als verloren worden beschouwd.

Rond halfvier brak de brand uit. Ruim een uur later was deze onder controle. Het nablussen zal nog geruime tijd duren.

'Zeer grote brand'

De stal is twintig bij vijftig meter. Via het vele isolatiemateriaal in het luchtventilatiekanaal kon de brand zich snel verspreiden. Al snel werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar een nabijgelegen stal.