'Sportieve rijstijl' verraadt man (23) die in Porsche rondscheurt zonder rijbewijs

De man reed rond in een gehuurde Porsche. (Foto: Flickr)

Een man van 23 uit Bergen op Zoom is zondagmiddag door de politie voor de derde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Hij had een Porsche gehuurd en viel op door zijn ‘sportieve rijstijl’, aldus de politie.

De agenten volgden hem een tijdje en stopten vervolgens naast zijn auto, waarna hij het op een lopen zette. Na een achtervolging werd hij aangehouden op de Zonnedauwstraat. Zijn rijbewijs bleek door de rechter ongeldig te zijn verklaard.

Boetes

Op het bureau bleek hij al in het opsporingsregister te staan. Hij had voor 2525 euro aan boetes openstaan. Een vriend is dat geld op het politiebureau komen brengen waarna hij werd vrijgelaten.

Omdat hij nu voor de derde keer gepakt is, moet hij zich voor de rechter verantwoorden.