NUENEN -

Handen op de rug en met je bierbuik zo hard mogelijk tegen de buik van je tegenstander beuken om hem te vloeren. Dit weekend was het Nederlands Kampioenschap Bierbuik Boksen bij het Laco Strandbad in Neunen. Willem de Louw uit Helmond verdedigde zijn titel. Maar is hij daar ook in geslaagd?