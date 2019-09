Ook derde wereldtitel is nog 'uniek en speciaal' voor zijspancrosser Etienne Bax

Bekijk de video waarin Bax vertelt over zijn derde wereldtitel en de angst voor volgend seizoen.

"Het blijft speciaal”, zegt Bax over de wereldtitel, die hij samen met bakkenist Kaspars Stupelis pakte. “Of het de derde, de tiende of de tweede is. De eerste is misschien het meest speciaal, maar een wereldtitel blijft uniek.”

Zeker van zijn titel was Bax lange tijd niet. "Het had zomaar anders af kunnen lopen. Als je terugkijkt hebben we enorm veel geluk gehad dat we hem gisteren gepakt hebben. Het is spannend geweest tot in laatste bocht. Ik ben aan het tellen gegaan, niemand wist precies is het nu wel of niet", zegt de coureur, die 75 punten voorsprong nodig had om de titel te pakken.

"Het drukt wel een stempel op de titel, het heeft dik twintig minuten geduurd. De euforie is dan al een klein beetje weg. Maar natuurlijk waren we hartstikke blij toen we hoorden dat het echt zo was."

Pijnlijk vooruitzicht

Bax pakte de wereldtitel eerder in 2015 en 2017. Als wereldkampioen kende hij altijd een vervelend jaar, met veel blessureleed. "Ik heb het ook tegen de jongens gezegd gisteren, ik hoop niet dat we de traditie voortzetten. Want dan gaat het enorm veel pijn doen volgend seizoen.”

Al wil Bax nog niet aan volgend seizoen denken, eerst gaat de titel gevierd worden. Dinsdagavond is het groot feest in Bergeijk. "Iedereen die wil komen is welkom, het moet een groot feest worden. De wereldtitel moeten we goed vieren."