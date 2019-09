Je trein missen omdat het druk is bij de fietsenstalling, op station Breda hoeft het niet meer

Vooral tijdens de ochtend- en avondspits kan het bij de fietsenstallingen op NS-stations behoorlijk druk zijn, waarbij reizigers de kans lopen dat ze hun trein missen. Het NS Fiets Innovatielab wil dit aanpakken en houdt daarom komende zes weken de proef in Breda.

Heerlijk gevoel

Wethouder Greetje Bos van Breda is enthousiast: "Ik denk dat het meerwaarde heeft dat je er zo snel in en uit kan met je fiets." Zelf heeft ze ook ervaring met wachtrijen bij de bewaakte stalling, maar maandag kon ze direct doorlopen. "Een heerlijk gevoel", aldus de wethouder.

Over zes weken worden de poortjes weer weggehaald en gaat de NS kijken of de test is geslaagd. "We willen eerst zeker weten dat het aanslaat, dat mensen er tevreden over zijn", legt Dick Woudenberg van het NS Fiets Innovatielab uit.