Efteling de ene dag duurder dan de andere, pretpark experimenteert met variabele entreeprijs

"We weten dat gasten meer genieten als het niet zo druk is in het park", vertelt directeur Coen Bertens. "Ze hoeven minder lang te wachten, kunnen meer attracties bezoeken en hebben meer rust om bijvoorbeeld te genieten van samen eten." Daarom is de prijs van een Efteling-ticket vanaf februari 2020 afhankelijk van de periode waarin je het park bezoekt.

Verspreiden

"Zo stimuleren we gasten om in rustigere periodes naar de Efteling te komen. Hiermee hopen we natuurlijk dat bezoekers meer verspreid komen door het jaar, zodat er minder drukke dagen zijn." In januari maakt het pretpark bekend welke dagen onder 'rustig' en welke dagen onder 'druk' vallen.

Ga je op één van de rustigste dagen dan betaal je online 36 euro voor een ticket, aan de kassa betaal je 38 euro. Op de drukste dagen betaal je meer en komt de entreeprijs op 43 (online) of 45 euro. Wie online zijn ticket koopt krijgt nog wel steeds twee euro korting. De nieuwe abonnementsprijzen worden half november bekend gemaakt.

De Efteling werkte al met tickets voor het hoog- en laagseizoen. Als de variabele prijzen ingaan zijn er vier verschillende ticketprijzen.

Reacties

Niet iedereen reageert enthousiast op de plannen van de Efteling. Zo begrijpt Ingrid niet 'waarom die entreeprijzen zo hoog moeten zijn. Een gezin met twee kinderen kan dat toch niet meer betalen?', schrijft ze onder onze Facebookpost. Ze herinnert zich nog 'dat een abonnement 25 gulden kostte.' Marcelino en Maxime vinden het goed dat het pretpark op deze manier de drukte proberen te spreiden. 'Ik vind de prijs goed te doen. Kijk eens wat er allemaal moet worden onderhouden. En bovendien: De tijd van 25 gulden is echt allang voorbij.'