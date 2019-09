Man wurgt echtgenote Wendy Rikkers uit Zevenbergen: ook in hoger beroep twaalf jaar cel

De 54-jarige Kees-Jan W. uit Zevenbergen heeft ook in hoger beroep twaalf jaar cel gekregen voor doodslag op zijn echtgenote Wendy Rikkers. Hij had zijn vrouw gewurgd. W. moet ook een schadevergoeding van ruim 13.000 euro betalen aan de nabestaanden.

De 46-jarige Wendy overleed op 22 september 2016 in haar huis op het terrein van een autohandel aan de Huizersdijk. W. las de bewuste avond in de telefoon van zijn vrouw verschillende berichten waaruit bleek dat ze een nieuwe vriend had.

De ochtend erna belde hij 112, toen hij wakker werd naast zijn overleden vrouw. Ze was gewurgd, maar de man zei dat hij zich niets meer kon herinneren van de nacht, tot het moment dat hij naast zijn overleden vrouw wakker werd.

Geheugenverlies

Het hof heeft twee deskundigen gehoord over het geheugenverlies, omdat er sprake zou kunnen zijn geweest van een ‘red out’. Een red out had ervoor kunnen zorgen dat W. geen controle had over zijn gedrag. De deskundigen concludeerden echter dat hier geen sprake van was.

Drang om te doden

De advocaat van W. zei tegen het hof dat de inhoud van de berichtjes die hij op de telefoon van zijn vrouw zag, zorgde voor de drang om zijn vrouw te doden. Die drang zou zo sterk zijn geweest, dat niet verwacht mocht worden dat hij zijn emoties in bedwang kon houden. Het hof gaat hier niet in mee: "Het doden van zijn vrouw is een beslissing die de verdachte helemaal zelf heeft genomen."

'Kinderen levenslang verdriet'

Het hof vindt een gevangenisstraf van twaalf jaar passend, omdat hij hiermee zijn drie kinderen, die hij had met Wendy, en andere nabestaanden 'onvoorstelbaar leed en levenslang verdriet heeft aangedaan'. De man moet de nabestaanden een schadevergoeding van ruim 13.000 euro betalen.