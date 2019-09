Heftige kritiek op plan D66 om veestapel te halveren: ‘Compliment is juist op z’n plaats'

Regeringspartij D66 wil met de maatregel de stikstofuitstoot terugdringen en zo ruimte maken voor woningbouw. In het plan is geen plek meer voor 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens. D66 wil ook het aantal koeien terugdringen, hoewel minder drastisch.

Het idee volgt op een uitspraak van de Raad van State, die dit jaar oordeelde dat het Nederlandse programma om stikstofuitstoot te beperken niet goed werkt. Als gevolg van de uitspraak worden duizenden bouwprojecten getroffen.

D66 in Brabant sluit zich aan bij de partijplannen uit Den Haag. “We moeten woningen bouwen”, meent Arend van D66 Brabant. “Wij zeggen het al langer. De overlast is te groot.”

Land- en tuinbouworganisatie ZLTO is ‘best een beetje boos’ over de plannen van D66. “Het plan om de veestapel te halveren is bizar. Onze sector heeft al zoveel gedaan aan verdere verduurzaming, dat een compliment op zijn plaats is en geen halvering.”

LEES OOK: Boeren, bedrijven en gemeenten die willen bouwen hebben groot probleem bij krijgen vergunning

"Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij", zegt D66-Kamerlid De Groot, die het plan om de veestapel flink in te krimpen, lanceerde. "Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek."

Geen bestaansrecht

“Het komt hard aan bij boerenfamilies als een volksvertegenwoordiger zegt dat de helft van hen geen bestaansrecht meer heeft,” meent de ZLTO. “Het zou goed zijn als politieke partijen zich houden aan gemaakte afspraken, zoals die bijvoorbeeld in het regeerakkoord staan, in plaats van met proefballonnetjes het tapijt onder een hele sector uit proberen te trekken.”

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en pluimveehouders (NOP en NVP) vinden dat D66 een deel van het platteland wil opofferen voor de geneugten van de stad. “De hoeveelheid stikstof die op de natuur terecht komt, wordt niet gemeten. Er wordt in plaats daarvan, in de lucht gemeten, maar niemand weet hoe luchtmetingen zich verhouden tot neerslag op de natuur.”

“En als je niets meet, weet je ook niets,” menen de drie organisaties. “En kun je als Tjeerd de Groot van D66 gewoon het platteland aanwijzen als veroorzaker van het probleem. Het aantal mensen in de stad groeide de afgelopen 25 jaar van 10,2 naar 15,5 miljoen mensen, terwijl het aantal plattelanders daalde van 4,7 miljoen naar 1,4 miljoen. Wij maken ons grote zorgen over de leefbaarheid van het platteland.”

Landbouwminister Carola Schouten is niet blij met het voorstel van coalitiegenoot D66 om de veestapel te halveren. Schouten noemt het plan "niet chic" en "makkelijk".

Dat gaat Schouten allemaal wel snel. "Ik vind het niet chic als je als boer in de krant leest dat je wel voor een groot deel kan verdwijnen", zegt de bewindsvrouw. Schouten uit ook haar verbazing over het plan, omdat het juist de Tweede Kamer was die haar vroeg een commissie onderzoek te laten doen naar mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem.