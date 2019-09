Oss biedt inwoners jaar na spoordrama monument om troost te vinden, Omroep Brabant zendt live uit

Een jaar na het spoordrama in Oss wordt in die stad herinneringsmonument Vlinderboek onthuld. Op verzoek van de gemeente Oss zendt Omroep Brabant de herdenking op 20 september live uit op televisie en online.

Het monument komt precies een jaar na het treinongeluk met de Stint, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Een vijfde kind en hun begeleidster raakten zwaar gewond. Ossenaren gaven aan behoefte te hebben aan een plek waar ze troost kunnen vinden. Het monument ‘Vlinderboek’ komt te staan in het Elzeneindpark.

De onthulling van het monument door burgemeester Wobine Buijs is op vrijdag 20 september om vier uur in het Elzeneindpark. Het monument is ontworpen door Sjef Hoogstede. Nadat het monument is gepresenteerd, kan het door iedereen bezocht worden.

Geen bloemen bij station West

Het is mogelijk om na de onthulling bloemen bij het monument te leggen. De gemeente roept mensen op om geen bloemen te leggen bij Station West waar het ongeluk in 2018 gebeurde.