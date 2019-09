Auto rijdt tegen boom en slaat over de kop in Wanroij, vrouw en twee kinderen gewond

Bij een eenzijdig ongeval is een auto tegen een boom aangereden en over de kop geslagen (Foto: Marco van den Broek).

WANROIJ -

Bij een eenzijdig ongeluk op de Noordstraat in Wanroij is maandagmiddag een auto tegen een boom aangereden en over de kop geslagen. Er zaten een vrouw en twee kinderen in de auto. Zij zijn alle drie gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.