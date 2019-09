Man overvalt Casino Cuijk met enorm mes, politie zoekt getuigen [VIDEO]

De politie is op zoek naar de man die in augustus Flash Casino in Cuijk overviel. In Bureau Brabant is maandagavond te zien hoe hij met een groot mes twee medewerksters bedreigt.

Het casino was net een kwartier dicht en alle klanten waren weg. Een van de twee aanwezige medewerksters was de speelautomaten aan het afsluiten, de ander was bezig in de kluisruimte. Precies op dat moment breekt de overvaller de achterdeur open. Het lijkt alsof hij goed de weg weet en loopt gewapend met een flink mes meteen het casino in. Daar werkt hij de medewerkster met geweld tegen de grond. Het valt op dat dat de overvaller gebrekkig Nederlands en Engels met een Oost-Europees accent spreekt.

De andere medewerkster staat van angst aan de grond genageld. Onder bedreiging van het enorme mes gaan ze met zijn drieën naar de kluisruimte. Daar commandeert hij de twee dames de hoek in en slaat hij zijn slag. Volgens de politie lijkt hij precies te weten waar hij moet zijn. Hij pakt eerst het papiergeld en daarna het muntgeld. Vervolgens gaat hij er weer vandoor.



Bierfles

Het is al even geleden, maar in juni 2018 werd in Rijsbergen een man met een bierfles mishandeld. Bureau Brabant zond maandagavond camerabeelden uit van de mishandeling. Het is lastig te zien, maar ineens zie je op de camerabeelden iemand vallen. Enkele seconden eerder zie je een paarse of blauwe Peugeot 206 voorbij rijden. Die auto stopt, er stappen twee mannen uit en iemand gaat neer. Later blijkt dat het slachtoffer met een bierflesje is neergeslagen. Hij houdt er een flinke hoofdwond aan over en moest naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar twee Oost-Europese mannen. Degene die de klap uitdeelde was een forse man van ongeveer dertig jaar en 1.80 meter lang.

Bakkerij

In maart 2018 werd Bakkerij Merks in Boekel overvallen, ook daar besteedde het opsporingsprogramma aandacht aan. Twee gewapende mannen, één met een mes en de ander met een pistool, drongen 's nachts de bakkerij binnen. Lambèr, de eigenaar en bakker in het bedrijf, werd bedreigd met het wapen, de andere medewerker werd onder bedreiging van het mes vastgebonden aan een rek in het magazijn.

Lambèr raakte in gevecht met de overvaller waardoor het wapen op de grond viel. Daarna probeerde Lambèr de bivakmuts van de overvaller nog van zijn hoofd af te trekken, maar dat mislukte. Uiteindelijk vluchtten de twee overvallers zonder buit weg.