Man (24) zwaargewond na mishandeling in Helmond, 'Zijn toestand is zorgwekkend'

Een 24-jarige man uit Tilburg is in de nacht van zondag op maandag ernstig mishandeld aan de Steenweg in Helmond. Volgens de politie ligt de man zwaargewond in het ziekenhuis en is zijn toestand zorgwekkend.

De man zou rond halfvier 's nachts zijn mishandeld. Toen de man werd gevonden was hij niet meer aanspreekbaar. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Twee verdachten opgepakt

Diezelfde nacht zijn twee mannen van 19 en 46 jaar oud in een huis in Helmond opgepakt. De twee komen uit Geldrop en Veghel. Wat de connectie is tussen de twee mannen en het slachtoffer is niet bekend. Omdat niet duidelijk is wat er precies is gebeurd komt de politie graag in contact met getuigen.