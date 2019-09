Met je kruisboog op een boomstam schieten, mag dat?

De kruisboog is in beslag genomen. (Foto: Facebook Politie gemeente Waalwijk)

Twee vrienden die maandag met een kruisboog op een boomstam bij de surfvijver aan de Vijverlaan in Waalwijk schoten, zijn aangehouden. Een toevallige voorbijganger had de twee bezig gezien en belde de politie.

Toen agenten aankwamen zagen ze 'Robin Hood en zijn maat' in een auto aan de Groenewoudlaan zitten. De kruisboog lag achter de bestuurdersstoel. De 42-jarige man uit Dongen en de vriend zijn meegenomen naar het bureau. De kruisboog is in beslag genomen.

Verboden

Een kruisboog valt onder categorie IV van de Wet Wapens en Munitie. Daarom mag zo'n kruisboog zeker niet buiten gebruikt worden. Ook moet hij goed verpakt zijn als hij vervoerd wordt. Hem los achter de bestuurdersstoel leggen, is dus verboden.