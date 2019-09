Mogelijke schietpartij in Eindhoven, geen gewonden

Op de Venuslaan in Eindhoven is maandagnacht vermoedelijk geschoten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Er is ook nog niemand aangehouden.

De melding van de schietpartij kwam rond middernacht. Het was op dat moment niet duidelijk of er inderdaad was geschoten. "We hebben inmiddels het vermoeden dat er daadwerkelijk schoten zijn gelost. Onderzoek zal uit moeten wijzen wat er gebeurd is", laat de politie weten.

Getuigen hoorden meerdere schoten. Volgens een omstander lagen er minimaal vijf hulzen op straat. De politie heeft met een speurhond de omgeving uitgekamd. Ook heeft er een tijdje een helikopter rond gevlogen.

De Forensische Opsporing doet onderzoek.