Een vrachtwagen is dinsdagochtend in de sloot beland langs de A58 bij Oirschot. Door het ongeluk ontstond er een flinke flinke, omdat er een rijstrook afgesloten moest worden.

De vertraging was ongeveer een uur, maar is inmiddels bijna voorbij. Verkeer kon het beste omrijden via Den Bosch (A65, A2).

Het is nog niet bekend hoe de vrachtwagen in de problemen kwam.