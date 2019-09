'NPO Regio wordt het beste van Omroep Brabant en de landelijke omroepen'

EINDHOVEN -

Omroep Brabant is blij met het besluit van minister Slob om de regionale omroepen een plek te geven op NPO3. Hiermee wordt deze zender nog aantrekkelijker voor de kijkers. Door samen te werken met de NOS en met landelijke omroepen moet een mooie mix aan programma’s ontstaan die het publiek niet wil missen. Naast het regionale karakter blijft er op NPO 3 nog voldoende ruimte voor andere programma’s die momenteel al te zien zijn op het derde net. Omroep Brabant schrijft dat in een brief aan de minister, die ook door de 12 andere regionale omroepen is ondertekend.