Jan B. toch niet schuldig aan het laten verdwijnen van lijk Freddy Janssen

Het lichaam van Janssen werd in stukken gevonden in het Markkanaal (archieffoto: SQ Vision).

Jan B. is volgens het gerechtshof in Den Bosch niet schuldig aan het laten verdwijnen van het lijk van Freddy Janssen. De 69-jarige man uit Hulten werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar celstraf hiervoor. Het hof legt hem alleen een voorwaardelijke celstraf van twee maanden op voor wapen- en munitiebezit.

Het lichaam van Freddy Janssen werd in mei 2015 in stukken gesneden en in kooien met gaas gedumpt in het Markkanaal bij Den Hout. De kooien waren verzwaard met keien. Het voormalig No Surrender-lid bleek niet vermoord te zijn. Hij had zelfmoord gepleegd, maar zijn lichaam werd daarna wel onder handen genomen.

Als laatste contact gehad

Uit telefoongegevens bleek dat Janssen als laatste contact met Jan B. had gehad. De mannen hadden afgesproken in Oosterhout om te gaan proefschieten in een bos. Uit het politieonderzoek werd duidelijk dat Janssen zichzelf van het leven heeft beroofd met een vuurwapen van B. Die belde de politie of hulpdiensten niet vanwege zijn strafblad en omdat hij wapens en munitie in zijn loodsen had liggen.

De man benaderde wel de mensen die Janssen naar hem toe hadden gestuurd. Met de mededeling: ‘Los het maar op’. Hij wil de namen van die mensen niet noemen.

Het hof vindt dat er niet genoeg bewijs is dat B. betrokken zou zijn geweest bij het wegmaken van het lijk. Op het terrein van B. werden geen voorwerpen gevonden die gebruikt waren om de kooien te maken. Ook ontbraken er bloedsporen, terwijl die waarschijnlijk wel gevonden zouden zijn als het lichaam daar in stukken was gezaagd.