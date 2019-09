WK paalklimmen, Stripfestival, Open Monumentendag en nog meer tips voor dit weekend

Veerse Dag in Raamsdonksveer (vrijdagavond en zaterdag)

Voor de 37e keer is vrijdag en zaterdag het centrum van Raamsdonksveer het domein van de Veerse Dag. Vrijdagavond is er op het podium van het Heereplein een muziekavond met optredens van onder meer Roxanne Hazes, The Dirty Daddies en George una paloma blanca Baker.

Zaterdag kan het publiek struinen over de populaire markt. Behalve diverse kramen met koopwaar is er ook straattheater en zijn er kinderattracties. Verder zijn er op het muziekpodium optredens van plaatselijke coryfeeën als de WC Experience, Bertus Staigerpaip en deejay Onslow. Kom je met bus naar Raamsdonksveer neem dan buslijn 346. De entree van de Veerse Dag is gratis.

WK paalklimmen in Wijbosch (vrijdagavond en zaterdag)

Zo snel mogelijk in een 13 meter hoge paal klimmen en bovenaan als eerste een bel luiden. Daar draait het om tijdens het ‘WK’ paalklimmen in Wijbosch. Misschien komen deze wereldkampioenschappen ooit naar Wijbosch, maar vooralsnog gaat het om de Wijbossche kampioenschappen.

Het programma begint op vrijdagavond 19.00 uur met Paal en Pop. Vijf opkomende bandjes spelen op het terrein aan de Schoolstraat de pannen van het dak. Op zaterdag begint de markt met allerlei snuisterijen om 14.00 uur en de klimwedstrijden om 14.30 uur. In de middag voor kleinsten en later op de dag voor 16 jaar en ouder. Kom je met de bus pak dan buslijn 346 van Arriva. De entree is gratis.

Bouwsteenfestijn Brabanthallen (zaterdag en zondag)

Zaterdag en zondag zijn de Brabanthallen aan de Diezekade in Den Bosch weer het walhalla voor de liefhebbers van LEGO, het populaire Deense speelgoed. Op het Bouwsteenfestijn kun je bijzondere collecties in alle soorten en maten van andere liefhebbers bekijken. Dat is al een feest op zich. Je kunt er bovendien je eigen creaties tentoonstellen. Ook is het mogelijk om bijzondere sets of losse bouwsteentjes te kopen.

Als LEGO-liefhebbers onder elkaar zal het uitwisselen van tips en ideeën waarschijnlijk ook niet uitblijven. De entree is vier euro. Vanaf het station in Den Bosch is het een kwartiertje lopen. Kom je met de auto, dan vind je op de site van de Brabanthallen een handige routeplanner.

Smaak Karavaan in Tilburg (vrijdag tot en met zaterdag)

Voor de zesde keer slaat het Tilburgs foodtruckfestival Smaak Karavaan haar tenten op in de Spoorzone in Tilburg. Voor lekker eten, drinken en genieten van toffe muziek moet je vanaf vrijdag tot en met zondag in de Spoorzone zijn.

Na het succes van vorig jaar zijn de Tilburgse brouwerijen Stadsbrouwerij013 en Loc Brewery ook weer van de partij. Daarnaast geven zo’n 25 foodtrucks hun eigen draai aan het begrip streetfood. De Smaak Karavaan is open op vrijdag van 16.00-01.00 uur, zaterdag van 14.00-01.00 uur en zondag van 13.00-23.00. De toegang is gratis. De Spoorzone grenst aan het bus- en treinstation in het centrum van Tilburg.

Stripfestival in Breda (zaterdag en zondag)

Asterix & Obelix, Kuifje, Robbedoes, Roodbaard of Suske en Wiske. Voor de stripliefhebbers is het zaterdag en zondag (van 10.00 tot 17.00 uur) smullen in het Chassé Theater aan de Claudius Prinsenlaan in Breda. In het theater zijn zo’n tweehonderd striptekenaars uit binnen- en buitenland aanwezig.

Verder is er een stripbeurs waar je stripboeken kunt kopen en ruilen. De entree van het Stripfestival is gratis. Vanaf station Breda loop in een kwartier via Park Valkenberg naar het Chassé Theater. Kom je met auto dan kun je auto parkeren aan de Vlaszak of op het Chasséveld.

Open Monumentendag

Zaterdag en zondag staan weer in het teken van de Open Monumentendag. Ook in onze provincie zijn monumenten te bezoeken. Via de site van Open Monumentendag vind je de monumenten in je stad of dorp. Het thema van 2019 is: Plekken van plezier.

Vorig jaar werd er in Breda een Open MonumentenNacht gehouden. Honderd mensen mochten een nachtje logeren in de Grote Kerk.

