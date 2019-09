17-jarige jongen in elkaar geslagen met een boksbeugel

Op de Terheijdenseweg in Breda heeft maandagavond een vechtpartij plaatsgevonden. Een jongen van 17 zou in elkaar geslagen zijn met een boksbeugel. De politie is op zoek naar getuigen.

Wat er aan de vechtpartij is voorafgegaan, is niet duidelijk. De politie kreeg een melding, maar toen agenten gingen kijken was er niemand meer aanwezig op de parkeerplaats aan de Terheijdenseweg.

Even later kregen de hulpdiensten een melding dat er een 17-jarige jongen uit Breda gewond was geraakt na een mishandeling en naar het ziekenhuis werd gebracht.