Eerste écht eeuwige rustplaats in Brabant, telefoon beheerder staat roodgloeiend

Voor maar liefst 8400 euro worden de graven op de islamitische begraafplaats aan de Mastendreef in Bergen op Zoom nooit meer geruimd. "Of dat duur is? Voor een eenpersoons graf voor twintig jaar ben je ook veel kwijt. Je moet het over de jaren uitsmeren", zegt beheerder Mark Masereeuw. Met de inkomsten wordt de begraafplaats onderhouden.

Mark Masereeuw is beheerder van de islamitische begraafplaats (Foto: Erik Peeters)

Het eeuwigdurend grafrecht voor moslims in de Scheldestad is een primeur voor Brabant. Tot voor kort was dit alleen mogelijk in Almere. De telefoon van Masereeuw staat deze dinsdag dan ook roodgloeiend. "Het is pas de eerste dag dat dit kan en mensen bellen nu al om te komen kijken en te reserveren."

Oude graven geruimd

Nederlandse graven worden vaak geruimd als nabestaanden besluiten na een periode van dertig jaar geen grafrecht meer te betalen. Moslims in Bergen op Zoom vreesden in mei dan ook voor 'hun' oudste graven. De islamitische begraafplaats, officieel onderdeel van de Rooms Katholieke begraafplaats, bestaat sinds 1983 en heeft 115 graven.

Volgens de beheerder is er in Nederland steeds meer vraag naar een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust. "De jongere generatie moslims wil hier begraven worden, omdat hun familie hier ook woont. Daarnaast zijn er vluchtelingen uit moslimlanden die vaak niet een eeuwige rustplaats in het land van herkomst willen krijgen."

De islamitische begraafplaats is onderdeel van de Rooms Katholieke begraafplaats (Foto: Erik Peeters)





'Een keer klaar met spitten'

Hoewel er genoeg ruimte is op de begraafplaats in Bergen op Zoom en er veel interesse is, wil Masereeuw niet spreken van een gat in de markt. "Je verliest er wel geld op, want je kunt niet herbegraven dus de plekken blijven altijd bezet. Op een gegeven moment ben je dan ook letterlijk klaar met spitten."

Bestuurslid Yusuf Dagdelen van de Turkse ULU moskee in Bergen op Zoom vindt het een 'mooi initiatief', waar in de gemeenschap vaak over gesproken is. "Maar het is wel een flink bedrag. En hoe eeuwig is eeuwig?" Dagdelen wil zekerheid dat er over tientallen jaren geen flatgebouw bovenop de begraafplaats wordt neergezet. Hij wil dan ook in overleg met het bestuur van de begraafplaats.

Yusuf Dagdelen vindt de ├ęchte eeuwige rustplaats een mooi initiatief. (Foto: Erik Peeters)



'Iedereen gelijk in de dood'

Masereeuw gaat de families van bestaande graven aanschrijven over de eeuwige grafrust die nu mogelijk is. Ze kunnen dan zelf besluiten om het grafrecht af te kopen.

Overigens verwacht hij niet dat de Rooms Katholieke begraafplaats in de toekomst verdwijnt voor uitbreiding van het islamitische gedeelte. De begraafplaatsen zullen naast elkaar blijven bestaan. "Mooi toch? In de dood is iedereen gelijk."