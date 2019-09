Iconische bobsleebaan in Efteling genadeloos gesloopt [VIDEO]

Pijnlijk om te zien voor alle liefhebbers van de bobsleebaan De Bob in de Efteling. Een week na de sluiting van de attractie staan er grote grijpers in het park, die korte metten maken met de bobsleebaan.

Na een dienstverband van ruim 34 jaar en 6,5 miljoen afgelegde kilometers nam de Efteling zondag 1 september officieel afscheid van de bobsleebaan. Zes medewerkers van het sprookjespark in Kaatsheuvel mochten na sluitingstijd het allerlaatste ritje maken.

De Bob had veel fans. Veel mensen kwamen dan ook nog een allerlaatste ritje maken de laatste maanden.

Op dezelfde plek wordt een nieuwe familie-achtbaan gebouwd: Max & Moritz. Het gaat om een dubbele achtbaan voor de hele familie, gebaseerd op een Duits beeldverhaal.

Het Bobslee-karretje dat in juli door Eftelingdirecteur Fons Jurgens te koop werd gezet op Marktplaats, zorgde voor duizenden reacties en biedingen. Het hoogste bod was 90.000 euro. Wie de bieder is niet bekend. Het geld gaat naar Villa Pardoes.