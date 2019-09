CROMVOIRT -

Het scheelde weinig of Max Albertus uit Oss had zijn 'titel' van beste Nederlander op het KLM Open niet kunnen verdedigen. Op de valreep kreeg hij een wildcard voor het grootste golftoernooi van Nederland. De 25-jarige golfprofessional was vorig jaar de verrassing van het toernooi door als beste Nederlander te finishen. Donderdag begint Albertus aan de 100e editie van de KLM Open.