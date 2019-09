Op de Groenstraat in Herpt is dinsdagmiddag een verkeersongeluk gebeurd tussen een lijnbus en een paard en wagen. De koetsier en zijn bijrijder raakten daarbij gewond.

Het tweetal is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval gebeurde, is niet bekend.



Er zaten tussen de tien en vijftien passagiers in de bus van Bravo. Het voertuig kon niet verder en de reizigers moesten wachten op een andere bus. Het paard kwam met de schrik vrij.