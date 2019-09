Grootste muurschildering van Breda gaat over de bevrijding en is geschilderd door een Pool [FOTO'S]

De muurschildering komt op de zijgevel van het oude belastingkantoor.

Wojciech komt uit Wroclaw, de Poolse zusterstad van Breda. De Blind Walls Gallery heeft hem uitgenodigd in Breda een muurschildering te maken over de bevrijding van de stad. De Blind Walls Gallery is inmiddels verantwoordelijk voor bijna honderd muurschilderingen in Breda die vaak te maken hebben met de geschiedenis van de plek waar ze zijn geschilderd.

Wojciechs ontwerp is gebaseerd op een beroemde foto uit 1944 waarop twee Bredase meisjes teksten op een Poolse tank schrijven. Het meisje links op de schildering heet Ria en leeft nog; ze is inmiddels 91 en woont nog in Breda.

De bekende foto van twee Bredase meisjes en een Poolse tank.

27 meter hoog

Als alles goed gaat is Ria er zaterdagochtend ook bij als de muurschildering van Wojciech wordt onthuld. Bredanaars zijn inmiddels wel wat gewend als het om muurschilderingen gaat. Maar de nieuwste aanwinst, op de zijkant van het oude belastingkantoor, is met een hoogte van 27 meter de grootste tot nu toe.