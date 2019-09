Straatprijs valt in Tilburg en Oss: deelnemers mogen 750.000 euro verdelen

Drie mensen in Tilburg wonnen 50.000 euro, zestien mensen wonnen 25.000 euro en twee mensen kregen 12.500 euro.

Marina (58) en haar echtgenoot wonnen 25.000 euro. Ook hun 26-jarige zoon Tim won 25.000 euro én een gloednieuwe BMW. Marina: "Toen ze voor de deur stonden, dacht ik dat het een bezorger was van een Postcode Loterij-fiets. Totdat die twee cheques tevoorschijn kwamen. Onze zoon viert momenteel vakantie in Turkije. We hebben hem gefacetimed om het goede nieuws te vertellen. Vooral die auto komt goed van pas. Zijn vriendin heeft zijn auto onlangs in de prak gereden."

Henry en zijn vrouw wonnen 12.500 euro. Henry: "We zaten net een broodje kaas te eten toen de deurbel ging en de Postcode Loterij op de stoep stond. We zijn binnenkort 25 jaar getrouwd. Van het geld willen we onze huwelijksreis naar het Caraïbisch gebied overdoen. We plakken daar misschien nog een reis naar Amerika aan vast. En als er geld overblijft kunnen we nieuwe computers aanschaffen. Samen met onze drie zoons hebben we een gedeelde hobby: online gamen. Kortom, dit bedrag krijgt een mooie bestemming!"

De winnaars in de Hertogin Clementiastraat in Oss. (Foto: Postcode Loterij)

Flinke prijzen in Oss

Ook in Oss werden flinke prijzen uitgedeeld. Zeven mensen met postcode 5341 PJ (Hertogin Clementiastraat) wonnen samen 175.000 euro. Een deelnemer won 37.500 euro, vijf mensen wonnen 25.000 euro en een persoon won 12.500 euro.

John (38) won 25.000 euro en is blij verrast: "Geloof het of niet. Drie jaar geleden ben ik de Straatprijs misgelopen omdat ik vlak na mijn verhuizing mijn lot net had opgezegd. Dat zal me niet nog een keer overkomen, dacht ik toen. Ik heb onmiddellijk een nieuw lot aangemaakt op mijn nieuwe adres. Dít adres. En zie nu: ik win de Straatprijs alsnog! Wat een toeval. Het bedrag komt heel goed van pas. Er is nog genoeg te doen in ons nieuwe huis. En misschien blijft er dan nog wel wat over voor een lekkere vakantie."

Ook Coen (35) won 25.000 euro: " Mijn vrouw en ik zijn hier een paar jaar geleden komen wonen, dus dit is een mooi meevallertje om in ons huis te stoppen. En we hebben twee zoontjes. Voor hun toekomst zetten we ook een bedrag apart."