Wielrenner rijdt Marijn (13) van zijn fiets en laat hem gewond achter op straat

Marijn reed samen met vier vrienden vanuit zijn school in Oosterhout op de fiets naar huis in Rijen. De wielrenner wilde de jongeren voorbij en vervolgens viel Marijn met zijn fiets op de grond. “Mijn zoon weet niet meer precies wat er is gebeurd. Zijn vrienden schrokken er ook erg van”, vertelt Marcel.

'Volgende keer uitkijken'

De wielrenner stopte nog even om tegen Marijn te roepen: 'volgende keer uitkijken!'. Vervolgens reed de man door. “Je rijdt niet door als er iemand gewond op straat ligt. Of het nou wel of niet jouw schuld is. Dat vind ik zo erg.”

“Ik schrok best wel toen ik hem zag”, vertelt Marcel verder. De 13-jarige jongen heeft schaafwonden op zijn gezicht, een gekneusde schouder en zijn bril en fiets zijn kapot.

Getuigen

Marcel is opzoek naar getuigen die iets gezien hebben van het ongeluk. Op Facebook omschrijft hij de fietser die zijn zoon heeft aangereden.