Motorrijder (22) zwaargewond na frontale botsing met auto in Ommel

Een motorrijder is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een frontale botsing met een auto. Dat gebeurde op de Oostappensedijk in Ommel.

Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Helmond, liep onder meer ernstige verwondingen op aan zijn been. Een traumahelikopter landde ter assistentie. De arts bracht ter plekke een buis aan in de luchtpijp van de motorrijder om diens luchtweg vrij te maken. De man werd met de traumahelikopter richting Nijmegen gebracht.



De bestuurder van de auto is een 30-jarige man uit Ommel. Hij heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Hij deed ter plaatse een ademtest gedaan en was nuchter. Ook had hij geen gebruik gemaakt van zijn mobiele telefoon.