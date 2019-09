Harm (47) zat vier jaar in een Chinese cel, maar nu is de nachtmerrie eindelijk voorbij

Harm Fitié uit Almkerk is na ruim vier jaar vrijgelaten uit een Chinese cel. Dit laat zijn familie weten. "Het gaat redelijk goed met hem. We zijn blij dat deze nachtmerrie eindelijk voorbij is." De 47-jarige Fitié zat sinds 2015 vast in China, omdat hij volgens de rechter niet had voorkomen dat zijn buurman van het dak viel.

Harm kreeg in de zomer van 2017 een celstraf van 4,5 jaar opgelegd. Hij zat toen al ruim twee jaar vast. "Hij is nu drie maanden eerder vrijgelaten", vertelt zijn vader in een korte reactie.

Harm was al op 7 augustus weer terug in Europa, maar zijn familie brengt het nieuws nu pas naar buiten. Sindsdien reist hij tussen Nederland en Brussel, waar zijn vrouw Diane Vandesmet woont. "Hij kan nu weer verder met zijn normale leven", schrijft de Facebookpagina Fair Trial For Harm. "Hij woonde meer dan tien jaar in China, dat hij hier weer opnieuw moet beginnen is best zwaar. Maar met liefde, fijne vrienden en familie gaat hem dat lukken."

Dronken

De geboren Almkerker woonde al jaren in China voor zijn werk toen het in 2015 helemaal misging. Zijn buurman stond luidruchtig op hun dakterras en vlak nadat Harm daar iets van zei, viel hij van het dakterras op straat. Een dag later overleed hij. Volgens de rechter had Harm de val kunnen voorkomen. Maar Harm en zijn advocaat stelden dat de man dronken was en daardoor is gevallen. Uit onderzoek bleek dat de man inderdaad veel had gedronken.

Het proces is volgens Harms advocaat op veel vlakken verkeerd gelopen. Zo werd Harm na zijn arrestatie vele malen verhoord zonder advocaat. En werd er geen sporenonderzoek gedaan. Bovendien veranderde de zoon van de gevallen buurman zijn verklaring.

Nederlandse ambassadeur

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de zaak steeds gevolgd via een vertrouwensadvocaat. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de Nederlandse regering niet vertrouwt op een eerlijke rechtsgang.

Familie en bekenden van Harm bedanken voor die hulp. "Heel veel dank voor onze Nederlandse ambassade en ambassadeur in China, die Harm zo vaak heeft bezocht. Dat was heel belangrijk voor hem."