Om het vissen en slakken naar de zin te maken, legt het waterschap een experimenteereiland aan

Zo zag het platform in de Tongelreep in Eindhoven er in het begin uit.

In het water van het riviertje de Tongelreep in Eindhoven is een eilandje aangelegd door waterschap de Dommel. Uiteraard: ook dit is onnatuurlijk, maar het doel heiligt de middelen. Het waterschap test op kleine schaal welk materiaal vissen, insecten en slakken fijn vinden om er te verblijven en om zich er te nestelen. Als je weet welk materiaal het is, kun je het plaatsen onder die zonnepanelen. Of de huizen en steigers.

Bamboe en kokos

Met een bootje gaan we naar het eilandje toe. Jan van de Graaf stapt uit en loopt over de drijvende platforms waaronder verschillende materialen hangen. Een van de materialen is bamboe. In het water hangt een soort panfluit van bamboestokken met verschillende lengtes. “Hier zie je een klein wormpje kruipen”, zegt Jan terwijl hij naar een stok wijst. “Bamboe is gladder en dat maakt het voor een aantal soorten moeilijker. Maar aan de andere kant zijn de stokken ook hol. Dieren vinden het fijn om zich ergens in te verschuilen en om daar eitjes te leggen.”

Een stukje verderop hangt een kokosmat in het water. “Dit heeft een structuur van draden. Dit is heel makkelijk voor dieren om zich aan vast te klampen.”

Plaatstaal

Ook hangt er een mat van wilgentenen in het water. “Dit is een natuurlijk materiaal. De verwachting is dat zich hier de meeste dieren gaan vestigen want dit zie je het meeste in de natuur. Maar aan de andere kant is het ook interessant om te kijken of er dieren afkomen op een onnatuurlijk materiaal dat langer meegaat. Want wilgen rotten snel weg. Binnen een jaar of twee jaar zal het verdwenen zijn. En als je het onder een woning toepast, is het handiger als je iets kiest wat duurzamer is.”

Duurzamer is dan de mat van plaatstaal. “Dieren hebben heel erg weinig mogelijkheid zich hieraan vast te grijpen. De meeste insecten hebben klauwtjes, maar dit is heel glad.”

De komende twee jaar wordt twee keer per jaar gekeken welk materiaal favoriet is. En dan kan dat materiaal toegepast worden bij het bouwen op water. “Door te bouwen op water verdwijnt er onderwaterleven. Zeker in stedelijke gebieden.” De proef in Eindhoven kan dan ook best voor veel partijen interessant worden. “Gemeentes hebben al belangstelling. En natuurorganisaties ook.”