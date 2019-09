Dit jaar weer veel Brabantse successen in de wereldbeker veldrijden?

In de selectie ontbreken onder anderen Mathieu van der Poel en Marianne Vos. Zij zijn deze maand allebei nog actief op de weg. Van der Poel is de regerend wereldkampioen veldrijden en won de wereldbekers van Iowa en Waterloo in 2017.

Vos pakte vroeg in het jaar respectievelijk brons op het WK en won het algemene klassement van het wereldbeker veldrijden. Ze won in het seizoen 2018/19 de wereldbeker van Waterloo.

Bondscoach Gerben de Knegt uit Tilburg

De Nederlands kampioen veldrijden van 2002 en 2006 reed zijn laatste rit als professional op 24 februari 2013. Sinds 2016 heeft hij als bondscoach alle veldrijders onder zijn hoede, daar kwamen een jaar later ook de mountainbikers bij.

"Bij de mannen is verder de gehele top aanwezig in de Verenigde Staten, met uitzondering van Wout van Aert. Ik ben benieuwd hoe de krachtsverhoudingen liggen in deze eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen net na de zomer”, zegt De Knegt. Hij staat zaterdag met Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, Sieben Wouters, Stan Godrie en Maik van der Heijden aan de start bij de elitemannen in Iowa City en een week later in het Amerikaanse Waterloo.

ELITE-MANNEN:

Corné van Kessel uit Veldhoven

De Veldhovenaar is onderdeel van Telenet Fidea Lions en geldt als de voornaamste blikvanger. Van Kessel werd vorig jaar zesde in Waterloo en vijfde in Iowa. In de algehele eindstand van de wereldbeker veldrijden eindigde hij een plek achter Mathieu van der Poel.

Sieben Wouters uit Zundert

Sieben Wouters deed als coureur bij de beloften regelmatig om de prijzen mee. Zo kreeg de 23-jarige Zundertenaar bronzen medailles op het EK en WK van 2017. Zijn beste prestatie bij de elite tot nu toe was op de Jingle Cross Iowa, waar hij tweede werd. Leuk detail: Wouters heeft bij zijn team Creafin-Tüvsüd oud-voetballer van PSV Timmy Simons als teammanager.

Stan Godrie uit Zundert

Stan Godrie boekte zijn grootste succes bij de beloften in 2015, waar hij nationaal kampioen werd op de weg en in het veld. In Pontchâteau liet hij zijn eerste top 15-klassering in de wereldbeker optekenen.

Maik van der Heijden uit Schaijk

Maik van der Heijden geldt misschien wel als een van de grootste beloften van Nederlandse bodem. De 22-jarige Schaijkenaar zit voor het eerst bij de elite-selectie voor de wereldbekers in Iowa en Waterloo. In de -23-categorie wist hij verschillende prijzen te winnen. Deze prestaties wil hij graag doortrekken naar een wereldkampioenschap bij de elite.

Naast de Brabanders komen bij de mannen ook Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis in actie.

ELITE-VROUWEN:

Inge van der Heijden uit Schaijk

Inge van der Heijden, inderdaad de zus van Maik, maakte vorig jaar de overstap naar de ploeg van Marianne Vos. Haar voorlopige hoogtepunten zijn het zilver op het EK veldrijden in Rosmalen, top-10 klasseringen in de wereldbeker en een podiumplaats in de elite-cross aan het Zilvermeer.

Maud Kaptheijns uit Westerhoven

Maud Kaptheijns gooide hoge ogen in de wereldbeker van 2017/18 en won het EK in 2016. Na een mindere periode is ze weer op de weg terug, met als hoogtepunt de winst in de IKO Cross van Essen en een derde plek op het NK in Huijbergen.

Naast Van der Heijden en Kaptheijns rijden ook Sophie de Boer, Manon Bakker en Monique van de Ree op de Jingle Cross in Iowa City en de Wereldbeker in Waterloo.