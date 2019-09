Arrestatieteam valt huis in Kaatsheuvel binnen, bewoner vast voor fraude

KAATSHEUVEL -

Een arrestatieteam heeft woensdagmiddag een inval gedaan in een huis in Kaatsheuvel. De politie vermoedde dat er in een verborgen ruimte een hennepkwekerij zat, maar die werd niet gevonden. Wel fraudeerde de 49-jarige huiseigenaar met de gas-, de elektriciteits- en de watermeter. Hij zit vast.