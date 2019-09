Aanranding van minderjarige meisjes gemeld bij zwembad De Schelp in Bergen op Zoom

Het gaat om meisjes van twaalf jaar. Vier ouders hebben zich gemeld bij het bestuur van het zwembad. De opening was vorige week maandag en de dag erna kreeg de manager te horen dat er berichten binnen kwamen van ouders dat hun kinderen in hun billen waren geknepen.

Heel erg jong

“Dat was echt behoorlijk schrikken. Het ging inderdaad om meisjes van rond de twaalf jaar. Dat is heel jong en heel vervelend. In de eerste plaats voor de meiden zelf, maar zo wil het zwembad ook niet heropend worden.”

Tijdens de opening was het heel erg druk in het zwembad. De Schelp had zich voorbereid op veel bezoekers en had dan ook een dubbele bezetting. Ook de toezichthouders wisten dat het druk zou worden en waren voorbereid op hun taak. “Zij hebben eigenlijk helemaal niets gemerkt van de betastingen. Natuurlijk was het druk en natuurlijk hadden de toezichthouders moeten optreden. Maar dit kwam echt als een verrassing.”

Foto's en filmpjes doorspitten

De manager neemt de zaak uiterst serieus en wil de jongens zo snel mogelijk vinden. “We hebben camerabeelden van iedereen die binnenkwam en het zwembad weer uit ging en er zijn veel filmpjes gemaakt. We gaan alle foto’s en filmpjes doorspitten en we hopen dat er op deze beelden jongens worden herkend. We roepen ook alle ouders op om aangifte te doen.”

Aangifte bij politie

De politie heeft geen aangifte binnengekregen van aanrandingen in het zwembad op 2 september. De wijkagent gaat wel contact opnemen met De Schelp. Zes dagen na de opening van het zwembad is de politie wel naar De Schelp gegaan omdat er overlast was van jongeren. Dit heeft niet tot aanhoudingen geleid.