Miljoenensubsidie voor warmtebatterij die energie opslaat voor windstille en bewolkte dagen

Volgens hoogleraar Olaf Adan kent de warmtebatterij in tegenstelling tot de huidige batterijen geen energieverlies.

"Het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen of windmolens kent één groot nadeel. Op een bewolkte dag of dag waarop het niet waait, wordt geen energie opgewekt. En andersom heb je dagen waarop meer energie wordt geproduceerd dan nodig is."

Momenteel kun je de opgewekte energie al terugleveren aan het net of opslaan in een elektrische accu, maar die accu's zijn volgens Adan minder goed, groter en veel duurder dan de nu ontwikkelde warmtebatterij.

Scheikundige reactie

"Onze batterij bevat twee componenten: waterdamp en zouten, die geschikt zijn voor energieopslag. Als beide componenten bij elkaar komen, bindt het water zich aan het zout en ontstaan nieuwe zoutkristallen. Bij dat proces komt warmte vrij. Dit proces is omkeerbaar. Zowel windenergie en zonne-energie worden uiteindelijk thuis omgezet in warmte. Daar heeft de consument de meeste behoefte aan."

De onderzoekers gebruiken de subsidie de komende twee jaar om de batterij verder te ontwikkelen voor de consumentenmarkt. "We gaan het onder mer samen met woningcorporaties in Eindhovense wijken testen, maar ook in Frankrijk en Polen. Afhankelijk van de energiebehoefte, kost een batterij straks 3000 tot 6000 euro. Dat is betaalbaar voor voor de gemiddelde consument. Verwarming is een flinke kostenpost, dus de investering wordt terugverdiend."

De warmtebatterij gaat volgens Adan minstens 20 jaar mee.